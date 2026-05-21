В Нижнем Новгороде пьяный сын миллионера устроил массовое ДТП. Видео

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, авария произошла 20 мая около 14:00. Водитель Mercedes не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia, которую от удара отбросило в Nissan. Обошлось без пострадавших. На 21-летнего нарушителя составили четыре административных протокола, включая отказ от прохождения медицинского освидетельствования и повреждение дорожного бордюра, а саму машину отправили на штрафстоянку. При проверке по базам ведомства выяснилось, что за 2025 год и текущий период 2026 года на данного водителя был составлен 161 административный материал, из которых 51 — за уклонение от уплаты штрафов.