В Нижнем Новгороде пьяный сын миллионера устроил массовое ДТП. Видео

В Нижнем Новгороде произошло массовое дорожно-транспортное происшествие на Похвалинском съезде с участием элитного кабриолета Mercedes под управлением 21-летнего местного жителя. Молодй человек не только спровоцировал столкновение нескольких машин, но и устроил фотосессию на месте аварии.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, авария произошла 20 мая около 14:00. Водитель Mercedes не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia, которую от удара отбросило в Nissan. Обошлось без пострадавших. На 21-летнего нарушителя составили четыре административных протокола, включая отказ от прохождения медицинского освидетельствования и повреждение дорожного бордюра, а саму машину отправили на штрафстоянку. При проверке по базам ведомства выяснилось, что за 2025 год и текущий период 2026 года на данного водителя был составлен 161 административный материал, из которых 51 — за уклонение от уплаты штрафов.
По информации городского портала NN.RU, за рулем разбитого спорткара находился Сергей Корнилов — сын бывшего генерального директора крупной группы компаний «Луидор» Сергея Корнилова, ушедшего из жизни в 2024 году. Сразу после столкновения молодой человек принялся позировать на капоте поврежденной машины с оторванным колесом. В телефонном разговоре с корреспондентом NN.RU Корнилов-младший категорически опроверг информацию о том, что был нетрезв, и добавил: «Вы мне в *** не уперлись. Ищите по всему городу. У меня есть еще красная Ferrari с номерами 001, можете по ней искать».
Позднее в разговоре с журналистами телеграм-канала Baza он прямо подтвердил, что причиной аварии стал алкоголь. Кроме того, виновник аварии записал видеообращение к возмущенным нижегородцам, назвав критиков «нищетой» и призвав «не обижаться» на то, что они не могут позволить себе такую машину.