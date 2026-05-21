В Перми арестовали ветеринара за оформление справок на нелегальное мясо

Ветеринар с февраля 2020 года по май 2021 года «заработал» на липовых справках более 460 тыс. руб. Он вносил в документы сведения об отправителе, производителе мяса и его пригодности для реализации. Справки оформлялись без предубойного осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы туш. Убой осуществлялся вне специальных пунктов.