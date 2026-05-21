Пострадавшие при пожаре в Лобне девочки находятся в стабильном состоянии

Две девочки, пострадавшие при пожаре в городе Лобня Московской области, находятся в стабильном состоянии. Они сейчас находятся в Детском научно-клиническом центре имени Рошаля, пишет 360.ru.
Издание приводит слова главы подмосковного города Анны Кротовой.
«Девочки стабильные. Состояние — все хорошо», — сказала она.
В ночь на 20 мая в жилом доме взорвался бытовой газ, после чего начался пожар, а на детей обрушились перекрытия (но они не были несущими). В результате ЧП погиб мужчина из квартиры, где произошел взрыв, и женщина-соседка — мать девочек. Сами дети надышались угарным газом, но остались живы. Из дома было эвакуировано 15 человек.
Глава Лобни Кротова заявила, что семье будет оказана вся необходимая помощь.