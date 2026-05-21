Рабочий погиб на предприятии в Минске

МИНСК, 21 мая — Sputnik. Следователи установили обстоятельства служебной халатности, повлекшей по неосторожности гибель работника предприятия.
В одной из столичных организаций проводились работы с привлечением 36-летнего строителя.
Мужчина с подмостков штукатурил панель для каркасного домостроения, которая была прислонена к одной из частей плотницкого стола.
«В какой-то момент конструкция весом более двух тонн упала и придавила рабочего. От полученных телесных повреждений он скончался на месте», — сообщили в СК.
Как удалось установить СК, 48‑летняя директор предприятия и ее 49‑летний заместитель допустили грубые нарушения законодательства и ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
Работы организовывались с нарушением требований техники безопасности. Сотруднику не были обеспечены безопасные условия труда, производство не было технологически подготовлено — в том числе не проконтролировано закрепление панели на случай ее падения. Должностные лица допустили использование плотницкого стола не по назначению, что явилось нарушением правил его эксплуатации, и не обеспечили работника средствами индивидуальной защиты.
Помимо этого, погибший не проходил соответствующее обучение, стажировку, а также инструктажи по охране труда, не имел соответствующей квалификации по профессии. Несмотря на это, мужчину допустили к выполнению работ.
Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 428 (служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.