Рабочий погиб на предприятии в Минске

Конструкция весом более двух тонн упала на рабочего и придавила его, от полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 мая — Sputnik. Следователи установили обстоятельства служебной халатности, повлекшей по неосторожности гибель работника предприятия.

В одной из столичных организаций проводились работы с привлечением 36-летнего строителя.

Мужчина с подмостков штукатурил панель для каркасного домостроения, которая была прислонена к одной из частей плотницкого стола.

«В какой-то момент конструкция весом более двух тонн упала и придавила рабочего. От полученных телесных повреждений он скончался на месте», — сообщили в СК.

Как удалось установить СК, 48‑летняя директор предприятия и ее 49‑летний заместитель допустили грубые нарушения законодательства и ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Работы организовывались с нарушением требований техники безопасности. Сотруднику не были обеспечены безопасные условия труда, производство не было технологически подготовлено — в том числе не проконтролировано закрепление панели на случай ее падения. Должностные лица допустили использование плотницкого стола не по назначению, что явилось нарушением правил его эксплуатации, и не обеспечили работника средствами индивидуальной защиты.

Помимо этого, погибший не проходил соответствующее обучение, стажировку, а также инструктажи по охране труда, не имел соответствующей квалификации по профессии. Несмотря на это, мужчину допустили к выполнению работ.

Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 428 (служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

СК