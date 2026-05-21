В Башкирии возбудили уголовное дело после отравления 16 детей в лагере «Уральские Зори»

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей в лагере «Уральские Зори» Абзелиловского района. Об этом сообщает региональное управление СКР.
По данным республиканского Управления Роспотребнадзора, кишечную инфекцию выявили у 16 подростков в возрасте от 11 до 15 лет. Их состояние оценивается как удовлетворительное, остальные дети находятся под наблюдением врачей. Специалисты ведомства проводят эпидемиологическое расследование: на анализ взяты пробы продуктов, сырья и смывов, а также биоматериалы заболевших и персонала.
Информацию о вспышке заболевания следователи изначально обнаружили в ходе мониторинга соцсетей. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям администрации и работников учреждения.