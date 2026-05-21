Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии возбудили уголовное дело после отравления 16 детей в лагере «Уральские Зори»

Роспотребнадзор и Следственный комитет проверяют детский лагерь в Абзелиловском районе Башкирии, где произошла вспышка кишечной инфекции. Заболевание диагностировали у 16 воспитанников, их состояние стабильное.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей в лагере «Уральские Зори» Абзелиловского района. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным республиканского Управления Роспотребнадзора, кишечную инфекцию выявили у 16 подростков в возрасте от 11 до 15 лет. Их состояние оценивается как удовлетворительное, остальные дети находятся под наблюдением врачей. Специалисты ведомства проводят эпидемиологическое расследование: на анализ взяты пробы продуктов, сырья и смывов, а также биоматериалы заболевших и персонала.

Информацию о вспышке заболевания следователи изначально обнаружили в ходе мониторинга соцсетей. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям администрации и работников учреждения.

СК