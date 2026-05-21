Не ведал, что творил? Убийцу жены и маленькой дочери отправили лечиться

Суд вынес приговор мужчине, который жестоко убил 29-летнюю жену и полуторогодовалую дочку в Балахне Нижегородской области. Его отправили не в колонию строго режима, а на принудительное лечение в специализированное медучреждение. Экспертиза показала: убийца страдает психическим расстройством и не осознавал, насколько опасны его действия. Но даже суровые следователи, наверно, вовек не забудут того, что увидели на маленькой окровавленной кухне в январе 2025 года. Подробности — в материале nn.aif.ru.
Ножом для разделки мяса.
12 января 2025 году 35-летний мужчина поссорился с женой и начал творить дикие вещи. Схватив на кухне нож для разделки мяса, он стал им буквально кромсать беззащитную женщину. В порыве ярости нанёс несколько ударов тупым предметом и крошечной дочке в кроватке. Об этих обстоятельствах сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области.
Молодая мама отчаянно пыталась спастись. Она истошно кричала и даже смогла открыть дверь, прибежавшему на шум пожилому соседу. Пенсионер был в шоке от увиденного. Вся квартира была залита кровью. В дверном проёме с ножом в руках сидел отец семейства, себе он тоже нанёс повреждения. Женщина вскоре упала на пол без сознания.
Сосед вызвал скорую помощь и полицию. Медикам оставалось лишь констатировать смерть малышки — нескольких сильных ударов по голове она не вынесла. Маму девочки экстренно доставили в реанимацию, вскоре женщина скончалась, не приходя в сознание.
Небольшой город был в полнейшем шоке после трагедии.
В реанимацию после задержания отправили и отца семейства. Меру пресечения в виде заключения под стражу ему избирали прямо там. Придя в себя, мужчина просил отправить его под домашний арест, поскольку вину он якобы признал и раскаялся в содеянном.
«Он помнит, что сделал. Сожаление и раскаяние есть», — рассказывал адвокат мужчины Фёдор Хоруженко.
Уголовное дело возбудили по статье по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего». За это отцу семейства могло грозить до 20 лет тюрьмы…
«Убил и будет в больнице лежать?».
Но суд спустя полтора года решил иначе. В ходе расследования прошла комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Она показала: у мужчины, убившего жену и дочь, есть психическое расстройство. Это значит, что в момент нападения на родственников он не осознавал своих действий, не мог ими руководить и не осознавал свою опасность.
Суд принял решение отправить мужчину на принудительное лечение в учреждении специализированного типа.
Нижегородцы в социальных сетях в шоке от решения. «Убил с такой жесткостью самых близких и родных и будет в больнице лежать?» — недоумевает пользователь под ником Евгений К.
«Очень жаль ребёнка и молодую женщину. Ему с этим жить», — добавляет пользователь Ника Т.
«Вроде у него были проблемы с запрещёнными веществами, под ними, возможно, и убил, хотя это и не оправдание», — считает пользователь под ником Ирина А.
Знакомые убитой молодой женщины рассказывали, что её супруг раньше вёл довольно успешный бизнес в другом регионе — занимался автозапчастями. Потом молодая семья переехала в Балахну. Здесь мужчина якобы влез в долги, стал агрессивным и поколачивал супругу.
Был ли он под воздействием запрещённых веществ в день убийства, официальных данных нет.