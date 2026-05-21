В Минске пять человек пострадали в жестком ДТП, где маршрутка врезалась в столб

Пять человек пострадали в еще одном жестком ДТП с маршруткой в Минске за день.

Источник: Комсомольская правда

В Минске в один день второе маршрутное такси попало в жесткое ДТП, сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ранее мы писали, что шесть пассажиров маршрутки пострадали в массовом ДТП с пятью авто на МКАД в Минске.

А затем в ГАИ рассказали еще об одной аварии с маршрутным такси в белорусской столице за один день. Авария произошла днем 21 мая на улице Орловской. Предварительно установлено, что рядом с домом № 26 27-летний водитель Nissan при перестроении не предоставил преимущество маршрутному такси Mercedes и создал аварийную обстановку. Чтобы уйти от столкновения, водитель маршрутки выехал за пределы проезжей части, где врезался в осветительную мачту.

После ДТП пять пассажиров маршрутки были доставлены в больницу для обследования. Водитель маршрутного такси, которого осмотрела бригады скорой помощи, от госпитализации отказался.

Проводится проверка.

