На сына экс-главы «Луидора» составили 4 протокола за массовое ДТП в Нижнем

После аварии на Похвалихинском съезде 21-летний водитель Mercedes отказался от медосвидетельствования, а его иномарку забрали на спецстоянку.

В Нижнем Новгороде раскрыты подробности резонансного дорожно-транспортного происшествия на Похвалихинском съезде с участием сына бывшего руководителя ГК «Луидор» Сергея Корнилова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным ведомства, 20 мая 2026 года около 14:00 21-летний водитель желтого кабриолета Mercedes не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Kia. От удара встречную машину развернуло и отбросило в Nissan, а сам спорткар нарушителя вылетел на бордюр. В полиции подчеркнули, что в аварии никто не пострадал, однако, по данным очевидцев и СМИ, водители поврежденных машин получили травмы. Вместо помощи участникам ДТП молодой человек устроил фотосессию на фоне разбитого Mercedes, а позже опубликовал в соцсетях видео с бокалом вина, где в пренебрежительной форме высказался в адрес подписчиков.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции составили на нарушителя четыре административных материала, в том числе за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ), выезд на встречную полосу и отсутствие страховки. Проверка по базам МВД показала, что молодой человек ранее неоднократно привлекался к ответственности. Кабриолет виновника изъят и помещен на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что 5 детей пострадали в ДТП из-за пьяного нижегородского водителя.