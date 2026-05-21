На сына экс-главы «Луидора» составили 4 протокола за массовое ДТП в Нижнем

По предварительным данным ведомства, 20 мая 2026 года около 14:00 21-летний водитель желтого кабриолета Mercedes не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Kia. От удара встречную машину развернуло и отбросило в Nissan, а сам спорткар нарушителя вылетел на бордюр. В полиции подчеркнули, что в аварии никто не пострадал, однако, по данным очевидцев и СМИ, водители поврежденных машин получили травмы. Вместо помощи участникам ДТП молодой человек устроил фотосессию на фоне разбитого Mercedes, а позже опубликовал в соцсетях видео с бокалом вина, где в пренебрежительной форме высказался в адрес подписчиков.