Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве двое школьников пострадали при взрыве пиротехники

Двое 17-летних школьников пострадали при взрыве пиротехники на репетиции последнего звонка на юге Москвы. Инцидент произошел в школе № 1526, где ученики готовили праздничный флешмоб. По данным СМИ, девушка случайно приобрела петарды вместо дымовых шашек.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На юге Москвы двое 17-летних выпускников получили травмы рук в результате взрыва пиротехники на территории школы № 1526. Инцидент произошел во время репетиции праздничного флешмоба, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

В пресс-службе столичного департамента образования и науки агентству подтвердили факт ЧП, уточнив, что ученики самостоятельно принесли пиротехнику на репетицию последнего звонка. Пострадавших экстренно госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова. В ведомстве подчеркнули, что состояние юношей стабильное, угрозы для их жизни нет, им оказывается вся необходимая помощь. По факту случившегося департамент инициировал внутреннюю проверку и оказывает полное содействие правоохранительным органам, которые разбираются в деталях происшествия.

Как выяснила газета «Московский комсомолец», незадолго до репетиции одна из выпускниц поехала в магазин за дымовыми шашками, однако ей продали петарды. Девушка не поняла, что держит в руках совершенно другое изделие, и передала покупку одноклассникам.