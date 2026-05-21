В Москве двое школьников пострадали при взрыве пиротехники

На юге Москвы двое 17-летних выпускников получили травмы рук в результате взрыва пиротехники на территории школы № 1526. Инцидент произошел во время репетиции праздничного флешмоба, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.
В пресс-службе столичного департамента образования и науки агентству подтвердили факт ЧП, уточнив, что ученики самостоятельно принесли пиротехнику на репетицию последнего звонка. Пострадавших экстренно госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова. В ведомстве подчеркнули, что состояние юношей стабильное, угрозы для их жизни нет, им оказывается вся необходимая помощь. По факту случившегося департамент инициировал внутреннюю проверку и оказывает полное содействие правоохранительным органам, которые разбираются в деталях происшествия.
Как выяснила газета «Московский комсомолец», незадолго до репетиции одна из выпускниц поехала в магазин за дымовыми шашками, однако ей продали петарды. Девушка не поняла, что держит в руках совершенно другое изделие, и передала покупку одноклассникам.