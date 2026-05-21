В Воронеже электросамокат врезался в маршрутный автобус

Примерно в 14:40 16-летний водитель электросамоката не уступил дорогу, столкнувшись с автобусом «Паз Вектор» (маршрут № 22) под управлением 59-летнего местного жителя. Автобус ехал со стороны улицы Брусилова в направлении улицы Димитрова. После этого маршрутку отбросило на двигавшийся в попутном направление «Лифан» под управлением 22-летнего местного жителя.