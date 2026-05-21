В башкирском лагере, где заболели 16 детей, проводят расследование

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование в башкирском лагере «Уральские Зори», где заболели 16 детей, сообщило республиканское управление ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Массовое заболевание детей в возрасте 11−15 лет произошло в детском оздоровительном лагере в Абзелиловском районе Башкирии. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В минздраве региона РИА Новости уточнили, что 16 детей обратились к медикам с жалобами, у них взяли анализы, никто не госпитализирован.

«Специалисты управления Роспотребнадзора выехали в лагерь “Уральские Зори” в Абзелиловском районе для проведения санитарно-эпидемиологического расследования. Поводом послужило групповое заболевание детей… Выявлено 16 заболевших детей, их состояние удовлетворительное. Остальные дети находятся под медицинским наблюдением», — говорится в сообщении.