Бастрыкин заинтересовался пострадавшими от оползней домами нижегородцев

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить отчёт по уголовному делу, связанному с нарушением прав жителей деревни Карабатово Кстовского района. Информацию об этом распространил информационный центр СК России.
По данным из социальных сетей, в апреле 2026 года в населённом пункте случились оползни и подвижки грунта — это создало реальную угрозу сохранности жилых домов. В числе пострадавших оказался дом участника специальной военной операции. Местные жители отмечают, что компетентные органы пока не предприняли необходимых мер реагирования. Ситуация усугубилась обрушением хозяйственной постройки на одном из участков.
Аналогичные проблемы уже шесть лет беспокоят и обитателей соседней деревни: там зафиксированы повреждения нескольких жилых зданий, а также нарушения в работе водопровода.
Глава СК взял ситуацию под личный контроль и распорядился, чтобы руководитель СУ СК России по Нижегородской области Айрат Ахметшин предоставил подробный доклад о текущем статусе и итогах расследования уголовного дела.
Ранее Бастрыкин поручил ускорить дело о пытках в реабилитационном центре Нижнего.