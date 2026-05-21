За сутки на Дону спасатели ликвидировали 8 пожаров и помогли в четырёх ДТП

За сутки на Дону спасатели ликвидировали восемь пожаров и помогли в четырёх ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.20 мая 2026 года пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области отработали на 12 вызовах. Спецслужбы потушили восемь техногенных пожаров и устранили последствия четырёх дорожно-транспортных происшествий. На ликвидацию ЧП выезжали 104 сотрудника на 26 единицах спецтехники.
