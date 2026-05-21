Медсестру детского лагеря в Нижегородской области признали виновной в смерти подростка

Летом 2023 года 13-летний подросток отдыхал в детском оздоровительном лагере Арзамасского района. В какой-то момент у него поднялась температура. Через два дня мальчика доставили в инфекционную больницу Нижнего Новгорода, но спасти его не удалось. Из-за того, что заболевший не был изолирован от других отдыхавших в лагере, заразилось еще несколько подростков.