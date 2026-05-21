Медсестру детского лагеря в Нижегородской области признали виновной в смерти подростка

Женщина не предотвратила распространение инфекции в детском лагере.

Старшая медицинская сестра одного из детских лагерей Нижегородской области признана виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности смерть человека и массовое заболевание. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Летом 2023 года 13-летний подросток отдыхал в детском оздоровительном лагере Арзамасского района. В какой-то момент у него поднялась температура. Через два дня мальчика доставили в инфекционную больницу Нижнего Новгорода, но спасти его не удалось. Из-за того, что заболевший не был изолирован от других отдыхавших в лагере, заразилось еще несколько подростков.

Не оказав детям первичную медико-санитарную и неотложную медицинскую помощь, старшая медсестра оздоровительного учреждения грубо нарушила санитарно-эпидемиологические правила.

Суд приговорил женщину к 2,5 годам заключения.

Ранее сообщалось, что администратор базы отдыха в Дальнеконстантиновском округе обвиняется в гибели подростка.