Полиция Калмыкии задержала в Волгограде курьера аферистов из Перми

Жертвой телефонных аферистов стала жительница Малодербетовского района Калмыкии, потерявшая мужа в зоне СВО. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником федерального правоохранительного министерства и принялся выяснять, все ли положенные выплаты она получила как вдова героя.
Мужчина сказал, что для оформления соцгарантий нужен номер СНИЛС. Женщина продиктовала. Когда пришли сообщения от «Госуслуг», что кто-то инициировал выгрузку её данных, она не насторожилась.
Дальше вдове позвонили якобы из «Госуслуг» и заявили: её персональные данные взломали, нужно срочно связаться с Центробанком. К разговору один за другим подключались новые «специалисты», в том числе, из ФСБ. Женщину запугали: с её счёта пытаются перевести деньги террористической организации, предупредив: чтобы всё исправить, нужно молчать и чётко следовать инструкциям.
Испуганная вдова сделала всё, что ей велели. Она открыла счёт в другом банке, перевела туда 7,5 млн рублей, обналичила деньги и передала курьеру. Злоумышленники заверили: после «досудебной экспертизы» накопления вернут.
Когда этого не случилось, женщина рассказала о случившемся близкому родственнику. Тот настоял на немедленном обращении в полицию.
«Оперативники из отдела по борьбе с киберпреступлениями МВД Калмыкии и местного уголовного розыска вычислили курьера — 21-летнюю жительницу Перми. Её задержали в Волгограде. Девушка созналась: за вознаграждение она забрала деньги у потерпевшей и перевела их кураторам», — сообщает представитель полиции Калмыкии Марина Сасыкова.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере». Суд заключил её под арест. Следствие устанавливает остальных участников преступной схемы.
