В ХМАО вертолет Ми-8 повредил шасси при посадке

Днем 21 мая в поселке Горноправдинск вертолет Ми-8АМТ повредил стойку шасси во время руления после посадки на площадке Радонежского. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа не пострадали. Сургутская транспортная прокуратура начала проверку безопасности полетов, в ходе которой также оценит качество содержания посадочной площадки.