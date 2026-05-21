Двое подростков избили парня в переулке Мало-Ямской

Подростки 16 и 17 лет обвиняются в хулиганстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Преступление совершено в феврале 2026 года около одного из домов по переулку Мало-Ямскому Нижнего Новгорода. Злоумышленники избили несовершеннолетнего — они нанесли ему удар рукой по лицу и ремнем по телу, а также угрожали ножом и разбитой бутылкой.
Налетчики были задержаны. Одного из них заключили под стражу, второго оставили под присмотром родителей. — присмотр над несовершеннолетним.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.