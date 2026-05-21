Портрет жертвы мошенников составили в Центробанке

Аналитики Банка России выяснили, кто чаще всего становился жертвой кибермошенников в Волгоградской области. Как показал опрос, с аферистами в 2025 году сталкивался каждый четвертый волгоградец.
Чаще всего это было телефонное и СМС-мошенничество — с такими видами афер пришлось иметь дело 54,5% опрошенных. 17,8% респондентов подверглись атакам злоумышленников в мессенджерах.
Типичная жертва кибермошенничества в регионе — работающая горожанка от 25 до 44 лет с общим образованием и низким уровнем дохода, пришли к выводу аналитики ЦБ РФ.
«Участие в опросе приняли больше пяти тысяч жителей региона, в том числе представители бизнеса», — сообщает пресс-служба волгоградского отделения Южного ГУ Банка России.
