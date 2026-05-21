Установлена личность водителя, выехавшего на встречку в Нижнем Новгороде

Полиция установила личность водителя, который выехал через сплошную линию на полосу встречного движения на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Инцидент произошел 16 мая. Опасный маневр водителя «Лексуса» попал в объектив камеры другого автомобилиста. Благодаря этому удалось оперативно установить личность нарушителя. Им оказался 69-летний житель Сокольского округа.
Водителю грозит штраф в размере 7500 рублей или лишение прав на срок до полугода.
