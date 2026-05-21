Эксперт рассказал о наказании устроившему массовое ДТП в Нижнем Новгороде сыну крупного бизнесмена

21-летнему водителю кабриолета Mercedes, спровоцировавшему массовое ДТП на Похвалихинском съезде в Нижнем Новгороде, грозит лишение прав на срок до двух лет. Об этом информационной службе «Вести» рассказал автоюрист Лев Воропаев.
Авария произошла днем 20 мая, около 14:00 по московскому времени. Молодой человек за рулем немецкого спорткара не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и протаранил автомобиль Kia. От сильного удара корейскую иномарку развернуло поперек дороги, после чего она столкнулась с Nissan.
По данным СМИ, виновником аварии оказался Сергей Корнилов — сын одного из богатейших нижегородских предпринимателей, скончавшегося в 2024 году. За несколько часов до ДТП юноша опубликовал видео из ресторана с бокалом. Этот факт усугубляет подозрения в том, что за руль он сел нетрезвым.
Как объяснил автоюрист, за пьяную езду или отказ от прохождения медицинского освидетельствования водителю грозит одинаково жесткое административное наказание: лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 45 тысяч рублей. Эксперт также подчеркнул, что в случае выявления более тяжких последствий аварии молодому человеку может грозить уже уголовная ответственность, где нормы закона карают нетрезвых водителей еще строже.