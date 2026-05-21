В Воронеже женщина рассекла губу и повредила зубы при поездке в автобусе

В Воронеже 68-летняя женщина получила травмы во время поездки в автобусе № 23. Об этом сообщает РИА «Воронеж».
Инцидент произошёл во вторник, 19 мая, когда пассажирка общественного транспорта вместе с 10-летним внуком стояла на задней площадке и готовилась к выходу на остановке. Однако в какой-то момент водитель автобуса резко затормозил. В результате пенсионерка упала. Она рассекла верхнюю губу, получила сколы передних зубов, а также ушибы рук и ног.
Следователи СК по данному факту возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан. В ходе его расследования будут установены все обстоятельства произошедшего. Для этого сотрудники СК допросят пострадавшую, очевидцев инцидента, водителя и руководсство организации-перевозчика. Также они назначат необходимые экспертизы и изучат документацию, регламентирующую оказание услуг по перевозке.