Три человека погибли при ударе дрона ВСУ по тепловозу в Брянской области

«Погибли наши товарищи: машинист Евгений Кожанов 1976 г.р., помощник машиниста Вячеслав Харитончик (отец) 1978 г.р., осмотрщик-ремонтник вагонов Даниил Харитончик (сын) 2007 г.р. Евгений Кожанов — отец пятерых детей, а у Вячеслава Харитончика осталась несовершеннолетняя дочь», — говорится в сообщении компании, опубликованном в мессенджере MAX.
В РЖД выразили соболезнования близким погибших и пообещали оказать их семьям всестороннюю поддержку.
Ранее об атаке дрона-камикадзе на объект транспортной инфраструктуры в регионе сообщал врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.