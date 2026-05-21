Три человека погибли при ударе дрона ВСУ по тепловозу в Брянской области

В Брянской области украинский беспилотник атаковал маневровый тепловоз, в результате чего погибли трое сотрудников РЖД. Среди жертв — машинист, помощник машиниста и осмотрщик вагонов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Погибли наши товарищи: машинист Евгений Кожанов 1976 г.р., помощник машиниста Вячеслав Харитончик (отец) 1978 г.р., осмотрщик-ремонтник вагонов Даниил Харитончик (сын) 2007 г.р. Евгений Кожанов — отец пятерых детей, а у Вячеслава Харитончика осталась несовершеннолетняя дочь», — говорится в сообщении компании, опубликованном в мессенджере MAX.

В РЖД выразили соболезнования близким погибших и пообещали оказать их семьям всестороннюю поддержку.

Ранее об атаке дрона-камикадзе на объект транспортной инфраструктуры в регионе сообщал врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.