Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине украли 1,6 миллиона долларов на закупках продовольствия для ВСУ

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Бывший глава департамента госсзакупок минобороны Украины организовал схему хищения средств на закупках продовольствия для ВСУ, было похищено более 71 миллиона гривен (1,6 миллиона долларов) сообщили в СБУ.

«Разоблачили масштабную схему присвоения бюджетных средств на госзакупках для ВСУ. По материалам дела, речь идет о хищении более 71 миллиона гривен на поставке оптовых партий продовольственных товаров для украинской армии в период 2022—2024 годов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.

По информации ведомства, к организации схемы причастен чиновник, занимавший в то время пост главы департамента госзакупок минобороны Украины. Он заключил договора на поставку продовольствия в ВСУ с аффилированными коммерческими структурами. После поступления государственных средств на счета подрядчики отгрузили заказчикам продукцию, которая не соответствует требованиям ГОСТ, таким образом искусственно удешевили для себя стоимость товаров, а полученную «разницу» распредели между всеми участниками схемы.

Сообщения о коррупции на Украине, частности в военной сфере, звучат регулярно. Так, в декабре 2025 года сообщалось, что высокопоставленные украинские военные и руководство оборонного предприятия «Практика» стали фигурантами расследования о мошенничестве на десятки миллионов долларов при закупке бронемашин «Козак-5».

В январе 2023 года украинское издание «Зеркало недели» опубликовала расследование, в котором сообщалось о разворовывании бюджета минобороны на снабжении частей ВСУ. В частности, утверждалось, что цены на продукты в некоторых контрактах завышены в 2−3 раза.