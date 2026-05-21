На Урале арестовали байкера, который напал на сотрудника мотобатальона

В Екатеринбурге арестовали байкера, пнувшего сотрудника мотопатруля ДПС.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд избрал меру пресечения мотоциклисту Михаилу Швецову. Мужчине вменяют часть 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти». Об этом рассказали в Свердловском облсуде.

Как полагает следствие, уралец в ночь на 20 мая проезжал по улице Маршала Жукова.

— Швецов, управляя личным мотоциклом, умышленно толкнул левой ногой служебный мотоцикл ДПС. Сотрудник полиции, управлявший байком, упал и получил телесные повреждения, — сообщает инстанция.

По итогу мужчина был арестован на два месяца — до 19 июля. Постановление суда может быть обжаловано в течение трех суток.

Напомним, что по данной статье свердловчанину может грозить до 10 лет лишения свободы.