В Севастополе борются за жизнь выпускника школы после обрушения балкона

Еще трое школьников находятся в тяжелом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Кача под Севастополем произошла трагедия. В местной школе утром 20 мая рухнул балкон вместе с десятью выпускниками 11-го класса. Школьники вышли сфотографироваться.

За жизнь одного из школьников сейчас борются врачи, еще трое находятся в тяжелом состоянии. Издание «МК в Крыму» также сообщило, что шестеро ребят находятся в стабильном состоянии средней тяжести, девушка — в удовлетворительном.

ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» заключил с подрядчиком контракт на капитальный ремонт здания школы. В мае 2025 года был подписан акт о завершении работ и приемке объекта в эксплуатацию. Согласно документу, подрядчик выполнил ремонт в полном объеме и по проекту. Спустя ровно год произошло обрушение балкона второго этажа.

Главное следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю сообщило возбуждении двух уголовных дел за нарушение правил безопасности при строительстве и халатности. Ситуация на контроле правительства Республики Крым и Следственного комитета РФ.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше