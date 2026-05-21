В Новой Москве 15-летний мотоциклист погиб в ДТП с такси

В Новой Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. В результате столкновения с машиной такси погиб 15-летний подросток, сообщает столичная Госавтоинспекция.
По предварительной информации ведомства, юноша на кроссовом мотоцикле ехал по тротуару, а при съезде на проезжую часть на Офицерской улице в районе дома № 20 столкнулся с автомобилем такси. Полученные подростком травмы оказались смертельными — он скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые устанавливают обстоятельства происшествия.