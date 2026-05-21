В Тверской области обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного дома

21 мая в городе Удомле Тверской области обломки сбитого украинского беспилотника упали на крышу жилого пятиэтажного дома. В результате инцидента никто не пострадал, сообщил глава региона Виталий Королев.
По информации главы региона, в доме повреждено остекление и незначительный участок крыши. Безопасности граждан ничего не угрожает, на месте дежурят экстренные службы. Власти пообещали оперативно оценить ущерб и помочь людям с ремонтом.
Это уже второй подобный инцидент в городе за последнее время: тремя днями ранее обломки другого беспилотника также упали на крышу жилого дома в Удомле.