Силы ПВО уничтожили два БПЛА, летевших на Москву

На подлете к Москве силами противовоздушной обороны Министерства обороны РФ были уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, в настоящее время специалисты экстренных и оперативных служб уже работают на месте падения обломков.
Ранее сегодня в Министерстве обороны России сообщили, что с начала специальной военной операции российскими военными было уничтожено в общей сложности более 150 тысяч украинских беспилотников различного типа.
