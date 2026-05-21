В Перми школьник за замечание в автобусе ударом ногой снес на пол женщину

ЧП произошло в одном из городских маршрутов.

Источник: Комсомольская правда

В одном из городских автобусов Перми произошел вопиющий случай. Женщина сделала подростку замечание за курение в общественном транспорте.

Дальнейшие события сняли на мобильный телефон очевидцы, ехавшие в этом же автобусе. Видео разместила группа «ЧП и ДТП | ПЕРМЬ».

Женщина решила выдворить из автобуса парня и пошла за ним к дверям. Подросток развернулся и нанес ей сильнейший удар ногой в солнечное сплетение. Пассажирка беспомощно рухнула на пол. Невольным свидетелем стал маленький ребенок, который сильно испугался и громко расплакался.

На видео видно, что женщина не может встать. К юному хулигану кто-то обратился, чтобы он помог подняться пострадавшей от его удара. При этом, с его лица не сходила улыбка.

«КП-Пермь» ждет оценку ЧП со стороны правоохранительных органов.