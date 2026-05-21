СК: калининградского адвоката обвиняют в посредничестве во взяточничестве

В отношении адвоката адвокатской палаты Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Решение о возбуждении дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведённых УФСБ. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.
По данным следствия, в начале 2026 года адвокат сообщил своему подзащитному о готовности выступить в качестве посредника при передаче денежных средств за прекращение уголовного преследования. 19 мая при получении части требуемой взятки правозащитник задержан сотрудниками регионального управления ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
В настоящее время адвокату предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение полномасштабного комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и возможных дополнительных эпизодов преступной деятельность обвиняемого.