Не подал сигнал и запустил конвейер: под Волгоградом покалечили монтажника

В Волгоградской области завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого стал начальник производственного участка — он не подал предупредительный сигнал перед запуском конвейера. Пострадал работник.
Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 143 УК РФ. За нарушение правил охраны труда, в результате чего был причинён тяжкий вред здоровью человека, ему грозит до одного года лишения свободы.
По версии следствия, в октябре 2025 года обвиняемый, отвечавший за безопасность работ и соблюдение охраны труда на территории предприятия, не проверил должным образом рабочее место. Перед тем как запустить технологическое оборудование, он не убедился, что рядом с конвейером никого нет. В результате в опасной зоне оказался монтажник, который в тот момент менял ленточное полотно.
Пострадавший получил множественные травмы: пострадали позвоночник, внутренние органы и нижние конечности.
«В настоящее время Светлоярский межрайонный следственный отдел СК закончил разбирательство. Уголовное дело готовят к передаче в суд», — сообщает представитель волгоградского следкома Ирина Багрова.
Ранее сообщалось, что в Волгограде возбудили уголовное дело после гибели рабочего на строительной площадке. Подозреваемый — индивидуальный предприниматель.