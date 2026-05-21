Пожар произошел в квартире на улице Шаляпина в Нижнем Новгороде

В Московском районе Нижнего Новгорода загорелась квартира на улице Шаляпина. Огонь вырвался на балкон и в общей сложности прошел 26 квадратных метров. О происшествии рассказали в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Спасателям пришлось экстренно выводить из дома 19 жильцов, из них четверо — дети. К счастью, никто не пострадал. Пламя тушили семь единиц техники и 23 человека личного состава. Что стало причиной возгорания, сейчас выясняют дознаватели.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше