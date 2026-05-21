Названа причина аварии с вертолетом санавиации в Нижегородской области

Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование аварии с вертолетом санавиации недалеко от Малой Овсянки в Нижегородской области. Отчет появился на сайте МАК.
Напомним, что вертолет «Ансат» совершил жесткую посадку в октябре 2024 года. На борту были два члена экипажа и три пассажира. Они получили травмы.
По данным МАК, причиной аварии стал отказ путевого управления. Был разрушен корпус хвостового редуктора. Это привело к потере передачи крутящего момента на рулевой винт. Разрушение корпуса хвостового редуктора связано с некачественной приклейкой.