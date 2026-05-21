В Воронежской области ПВО приведена в готовность для отражения атаки БПЛА

Режим опасности атаки БПЛА объявили в Воронежской области в 19:00 четверга, 21 мая. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
«Силы ПВО наготове», — отметил глава региона.
Губернатор призвал местных жителей сохранять и следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.
