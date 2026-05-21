Главного архитектора Алушты задержали за взятку в особо крупном размере

Чиновнику вменяют получение взятки в особо крупном размере. Несмотря на тяжесть обвинения, суд оставил его под подпиской о невыезде.
Информацию о задержании своего подчиненного агентству «РИА Новости Крым» подтвердила глава администрации Алушты Галина Огнева. Мэр сообщила, что Следственный комитет уведомил ее о возбуждении уголовного дела, однако официального документа с указанием конкретной статьи обвинения она пока не получила — его должны прислать завтра.
Александр Струбалин занимает пост начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации Алушты. Он также носит почетное звание заслуженного архитектора Республики Крым.