В ходе атаки БПЛА на Самарскую область погибла семья участника СВО

В Самарской области в ходе атаки БПЛА на Сызрань погибла семья участника специальной военной операции. Об этом сообщил в своём канале в MAX губернатор Вячеслав Федорищев.
«Сегодня город подвергся атаке со стороны украинского террористического режима. Более десятка БПЛА были нацелены на гражданские и промышленные объекты. Есть жертвы: погибли двое наших жителей — семья участника специальной военной операции. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким. Эта потеря невосполнима», — написал глава региона.
По словам губернатора, власти уже начали оценку ущерба и ликвидацию последствий воздушного нападения.
