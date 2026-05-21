В Новосибирске охранник получил тяжелую травму после потери сознания

В Новосибирске охранник магазина потерял сознание и получил тяжелую травму. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда по Новосибирской области.
Инцидент произошел утром 9 мая на улице Ватутина. По данным ведомства, 46-летний мужчина почувствовал себя плохо, после чего упал и ударился головой о бетонный пол. На место происшествия прибыла скорая помощь.
Охраннику оказали первую медицинскую помощь и отвезли в больницу. В Гострудинспекции сообщили, что сейчас выясняются все детали произошедшего, а также проводится проверка соблюдения норм охраны труда на объекте. После завершения проверки будет принято соответствующее решение.
