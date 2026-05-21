19 человек эвакуировали с пожара на улице Шаляпина в Нижнем Новгороде

В одном из многоквартирных домов в Московском районе Нижнего Новгорода произошел крупный пожар. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Возгорание квартиры и балкона произошло на улице Шаляпина. Площадь пожара составила 26 квадратных метров. С места происшествия эвакуировали 19 жильцов, в том числе 4 детей. Обошлось без пострадавших.
В тушении пожара приняли участие 23 сотрудника МЧС. Выясняются причины возгорания.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что грузовик и спецтехника сгорели в промзоне в Кстове.
