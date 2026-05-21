750 тыс. рублей заплатит нижегородка за нападение своей собаки на девочку

Суд Городца обязал жительницу Нижнего Новгорода выплатить 700 тыс. рублей компенсации за причинений вреда здоровью несовершеннолетнего. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Установлено, что женщина оставила свою собаку без присмотра в общественном месте 14 июля 2025 года. Животное было привязано поводком к дереву. В один момент собака сорвалась с привязи и напала на малолетнюю девочку. Собака покусала ей лицо и спину.
Подсудимой также назначен штраф в 50 тыс. рублей.
