Из-за отсутствия личной жизни: 22-летняя блогерша Фемцел Королева покончила с собой

Петербургская блогерша Фемцел Королева, настоящее имя которой Алиса, покончила с собой в возрасте 22 лет. Начиная с 15 мая, она начала публиковать загадочные посты, в которых намекала на суицидальные намерения.
Несмотря на эти предостережения, многие подписчики не восприняли их всерьез. Несколько дней спустя в канале блогерши появилось официальное сообщение от ее ближайших родственников.
— Алисы больше нет, информация подана напрямую от ближайших родственников. Будьте уважительней и не придумывайте никаких шизотеорий. Как будут пруфы с документами — обязательно скинем, — говорится в сообщении.
Позднее стало известно, что семья Алисы столкнулась с финансовыми трудностями и вынуждена собирать средства на похороны. Ее подруга Офелия подтвердила информацию о смерти, сообщив, что связывалась с отцом Алисы и что семья переживает «страшное горе».
Она также призвала пользователей не превращать трагедию в «хайп» и не строить догадок, так как причин для такого шага могло быть множество. Подруга отметила, что Алиса «достаточно боли натерпелась за всю жизнь», и призвала прекратить распространять комментарии о «хайпе и фейках», назвав это «бесчеловечным».
Известно, что девушка часто критиковала свою внешность, называя себя «уродом» и страдая от отсутствия отношений и интимной жизни. В одном из последних постов она рассказывала о своем опыте безответной любви, в то время как ее сверстники создавали семьи и строили долгие отношения, передает Starhit.