Мужчина погиб под колесами поезда на станции МЦД-4 «Мещерская»

Мужчина погиб под колесами электровоза на станции «Мещерская» четвертого маршрута Московских центральных диаметров. Об этом в четверг, 21 мая, сообщил Telegram-канал агентства городских новостей «Москва».
Поезд следовал по маршруту Апрелевка — Москва-Киевская. Спасатели извлекли тело погибшего. Сейчас на участке организовано реверсивное движение поездов, говорится в публикации.
Самокат 1 апреля упал на пути на центральном участке Замоскворецкой линии метро. В связи с этим временно увеличили интервалы движения. Спустя 10 минут после произошедшего представители департамента транспорта сообщили, что движение вводится в график.
Ранее мужчина упал на рельсы на станции метро «Краснопресненская». Его подняли на платформу. Пассажир серьезно не пострадал. До этого человек упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. В связи с этим были временно увеличены интервалы движения.