Житель Херсонской области получил 14 лет за госизмену

Личные данные осужденного не разглашаются. По информации суда, в 2023 году 41-летний житель Каховки добровольно связался с украинской разведкой и передавал данные о местах дислокации военной техники и личного состава вооруженных сил России на территории Каховского муниципального округа. Также отмечается, что он продолжал шпионскую деятельность и после получения российского гражданства.