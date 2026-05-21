Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Внучка убитого экс-мэра Самары Тархова переводила миллионы рублей «на гадание»

Екатерина Тархова, внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, обвиняемая в их убийстве, заявила о том, что перевала 33 миллиона рублей Светлане Метревели и другим лицам. Она сообщила об этом в Самарском областном суде, где началось рассмотрение дела.

Екатерина Тархова, внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, обвиняемая в их убийстве, заявила о том, что перевала 33 миллиона рублей Светлане Метревели и другим лицам. Она сообщила об этом в Самарском областном суде, где началось рассмотрение дела.

— Я перевела 33 млн рублей. Я переводила Метревели, ее племянникам, Таисии Киселевой, гадалке Нателле, другим людям, которых она указывал, — рассказала Тархова.

По словам женщины, эти переводы предназначались за гадания, за улучшение своей жизни, за то, чтобы не отобрали ребенка, за лечение родственников Метревели и на операции Таисии Киселевой, передает ТАСС.

Тархову задержали и предъявили ей обвинение. Женщина созналась в убийстве дедушки и его жены. В мае этого года прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении фигурантки. Тархова признала вину в убийстве экс-мэра Самары и его супруги, но не в надругательстве над их телами.