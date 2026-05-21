Торговку нелегальным сыром поймали в Волгограде

В областном центре полицейские поймали 54-летнюю предпринимательницу на торговле немаркированным сыром, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.
Как выяснили правоохранители, женщина арендовала в одном из торговых центров соответствующие помещения и начала производить сыр нескольких сортов, а также продавать его. При этом продукт не имел обязательных средств идентификации в национальной системе «Честный знак», что подтверждало бы его качество, безопасность и подлинность.
С сентября 2025 года и по февраль текущего года женщина успела произвести сыра на сумму больше четырех миллионов рублей. Часть продукта она успела продать, а остатки у нее изъяли правоохранители. Сама женщина стала фигуранткой уголовного дела из-за производства, хранения и сбыта немаркированных продуктов.
