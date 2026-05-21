Силы ПВО сбили 101 дрон ВСУ над Россией за пять часов

Системы противовоздушной обороны сбили 101 дрон Вооруженных сил Украины над территорией России в период с 15:00 до 20:00 по Московскому времени. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Представители ведомства уточнили, что вражеская армия ударили по Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областям и Московскому региону.
— Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 101 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — передает РИА Новости.
В результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Шебекинский округ Белгородской области пострадали три человека. В поселке Маслова Пристань FPV-дрон атаковал «газель». Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.