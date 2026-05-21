Бастрыкин заинтересовался делом мастера ресниц из Воронежа, скрывшей 168 рублей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах расследования уголовного дела в отношении Елизаветы Пигуль, обвиняемой в мошенничестве из-за сокрытия дохода в 168 рублей при получении социального контракта.
Пигуль, будучи самозанятой, занималась наращиванием ресниц в Воронеже. Еще в июне 2024 года органы социальной защиты одобрили ей социальный контракт на открытие собственного кабинета. Контракт был успешно завершен в июне 2025 года без каких-либо претензий.
Однако, в декабре 2025 года против нее было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат за сокрытие дохода в размере 168 рублей за трехмесячный период, передает РИА Новости.
