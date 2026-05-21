Rediff: самолет Air India подал сигнал бедствия из-за поломки двигателя

Самолет авиакомпании Air India объявил чрезвычайную ситуацию после предполагаемого возгорания двигателя. Об этом сообщает издание Rediff.
Инцидент произошел с рейсом AI 2802, следовавшим из Бангалора в Нью-Дели. На борту Airbus A320 находился 171 пассажир.
По данным СМИ, после посадки в аэропорту Дели самолет отбуксировали с полосы.
Позднее Air India подтвердила информацию о происшествии.
«Самолет благополучно приземлился, все пассажиры и члены экипажа находятся в безопасности», — заявили в компании.
Причины инцидента уточняются. Авиаперевозчик сообщил, что взаимодействует с профильными службами и собирает дополнительную информацию.