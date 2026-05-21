Женщина умерла на 8 часов, потом очнулась и рассказала о путешествии души

Женщина, получившая передозировку, рассказала, что пережила состояние, близкое к смерти, которое навсегда изменило ее жизнь, пишет Daily Star, статью в котором перевел aif.ru.
37-летняя Бетти Гуаданьо сообщила, что ей было всего 12 лет, когда она впервые попробовала наркотики, с тех пор она страдала от зависимости и нищеты. Женщина рассказала, что тяжело переживала смерть своих родителей, поэтому ее зависимость усугубилась.
Однажды Бетти решила принять больше наркотиков, чем обычно. Она находилась в этот момент в прачечной и почувствовала необычное, сильное опьянение.
Женщина рассказала, побежала домой, но на каждом углу улицы оказывалась в ловушке — по её словам, она чувствовала себя так, словно «застряла в Матрице». Потом ее тело ослабело, и я она увидела себя вне своего тела, начала слышать голос отца и последовала за ним. По словам Бетти, она оказалась на борту космического корабля с тысячами других душ и обнаружила, что является «частью племени». Женщин утверждает, что поскольку она была атеисткой, ей показывали отрывки из фильмов «Матрица», «Начало» и «Мечты могут сбыться».
«Мне показалось, что прошло всего три секунды — даже не миллисекунда, — а на самом деле это длилось около восьми часов. Но всё произошло как будто мгновенно», — сказала Бетти.
После случившегося она отправилась в реабилитационный центр, где провела 18 месяцев и наконец-то избавилась от зависимости.
