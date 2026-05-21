В ДНР мирный житель погиб при атаке ВСУ

«Один человек погиб, еще восемь мирных жителей пострадали сегодня из-за киевской агрессии», — написал Пушилин в своём канале на платформе «Макс».
В Красногвардейском районе Макеевки при массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на объект гражданской инфраструктуры погибла женщина. Как уточняется, ранения средней степени тяжести получили пять человек, ещё трое пострадали.
Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.Читать дальше