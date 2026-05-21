Тело туриста нашли насаженным на железную балку в Таиланде

В Таиланде турист из Китая погиб после падения с балкона отеля в Паттайе.

Источник: Аргументы и факты

В Таиланде погиб турист из Китая, упавший с балкона отеля в Паттайе. Об этом сообщает The Pattaya News.

Тело 33-летнего мужчины обнаружили утром 21 мая у гостиницы на улице Сой 17. По данным полиции, турист был насажен на железную балку, поддерживающую стеклянный навес над входом в здание.

На момент обнаружения погибший был одет только в нижнее белье.

Правоохранители выяснили, что мужчина проживал в номере на шестом этаже вместе с другом. Сосед туриста заявил, что спал в момент происшествия.

В комнате полицейские нашли бутылки из-под алкоголя и остатки еды. Следов борьбы или проникновения обнаружено не было.

Обстоятельства произошедшего пока остаются неизвестными. Полиция продолжает расследование.

Ранее в Таиланде погиб криптоинвестор из Санкт-Петербурга Максим Гарбузов. После падения с высоты его долгое время не могли опознать из-за ошибки в написании фамилии.