Тело туриста нашли насаженным на железную балку в Таиланде

В Таиланде погиб турист из Китая, упавший с балкона отеля в Паттайе. Об этом сообщает The Pattaya News.
Тело 33-летнего мужчины обнаружили утром 21 мая у гостиницы на улице Сой 17. По данным полиции, турист был насажен на железную балку, поддерживающую стеклянный навес над входом в здание.
На момент обнаружения погибший был одет только в нижнее белье.
Правоохранители выяснили, что мужчина проживал в номере на шестом этаже вместе с другом. Сосед туриста заявил, что спал в момент происшествия.
В комнате полицейские нашли бутылки из-под алкоголя и остатки еды. Следов борьбы или проникновения обнаружено не было.
Обстоятельства произошедшего пока остаются неизвестными. Полиция продолжает расследование.
